Il gruppo di Rinascita Acerrana annuncia con una nota la costituzione del gruppo che contribuirà alla ripartenza del centrodestra acerrano in vista dell’appuntamento elettorale del 2022.

“e’ con orgoglio e soddisfazione che comunichiamo alla cittadinanza che da oggi in Acerra ha preso vita una nuova associazione denominata “rinascita acerrana “ la quale gia’ nella titolazione sottende ad un indispensabile, vigoroso ed ardito risorgimento delle coscienze cittadine.” fanno sapere gli organizzatori con una nota.

Rinascita Acerrana nasce dal sentire comune di un gruppo di amici e compaesani spinti da un unico desiderio: fornire il giusto e corretto impegno civico – politico che la nostra città richiede. Mai più approssimazione politica ed amministrativa, a breve, gli enti locali saranno chiamati alla gestione di risorse europee e quindi alla risoluzione di problemi più complessi, anche in virtù delle nuove prescrizioni comunitarie, le quali richiederanno le migliori, sane e preparate professionalità.

Rinascita Acerrana vuole essere un nuovo contenitore di idee e proposte innovative, soprattutto da parte di giovani che ambiscono alla crescita culturale , sociale ed economica del proprio paese, coniugando legittimamente le proprie ambizioni personali.

L’associazione vuole essere, inoltre, una forza civica alternativa e trasversale all’attuale sistema politico che sempre piu spesso ha fatto della gestione della cosa pubblica una gestione di cosa privata. Pertanto questo gruppo si candida ufficialmente e “civicamente “ alla gestione ed amministrazione del nostro territorio, in quanto preoccupato dell’attuale precarietà del comparto agricolo, della piccola impresa e dell’artigianato, nonchè dell’ambiente e del degrado sociale, unitamente alla sicurezza cittadina.

Un’attenzione particolare sarà dedicata al mondo della scuola, oggi più che mai strumentalizzato per altri fini. L’alternativa e la trasversalità sono riassunte, anche e soprattutto, nella visione prospettica dell’attuale ”stallo” politico cittadino, pertanto, rinascita acerrana, guarda con curiosità ed interesse alle forze alternative all’attuale modello di governo cittadino ed alla nascita di una forte compagine elettorale di centro destra moderato, e non si sottrarrà, in alcun modo, a nessun confronto, solo ed esclusivamente per il bene del paese.

I prossimi impegni in a cui saranno chiamati gli enti locali esigono “cittadini-amministratori” professionali, onesti e soprattutto rispettosi di eventuali mandati politici gestionali a loro affidati. e la politica del partito di comodo ha fatto il suo tempo.

L’impegno, prima civico e poi politico e’ soprattutto quello di credere in un idea, valorizzarla, condividerla ed infine realizzarla…..non e’ più tempo di sterili figure. A tal riguardo auguriamo , per il bene comune , la nascita di altre simili realtà. Riportiamo Acerra al centro del dibattito politico , non permettiamo che altri approfittino del nostro territorio, ridiamo al nostro paese la dignità che merita .

Diventiamo, almeno una volta, artefici del nostro destino. Se ti rivedi in questi principi , in questi valori , se soffri come noi per acerra , partecipa con entusiasmo al progetto di rinascita acerrana; Acerra ne ha bisogno e scoprirai che sarà una rinascita anche per te. A breve sarà comunicata l’allocazione della sede di questa associazione ed il calendario degli incontri e delle iniziative che si intendono condividere ed intraprendere sul territorio.”