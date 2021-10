Castello di Cisterna, XI edizione premio letterario “Castrum Cisternae”

Si svolgerà a Castello di Cisterna il 22 e 23 ottobre il Convegno e la Premiazione del Premio Letterario “Castrum Cisternae”.

CASTELLO DI CISTERNA – Oggi è ancora possibile la poesia.

Il 22 e 23 ottobre a Castello di Cisterna si svolgerà XI edizione del premio letterario “Castrum Cisternae” – Memorial “Mons. Raffaele Napolitano”, organizzato dall’Associazione E.T.S. Pro Loco.

Il 22 ottobre, presso l’Auditorium in via Madonna Stella, Trav. Cimabue, si terrà alle ore 17.30 il convegno d’apertura, in collaborazione con l’Ufficio Scuola Diocesi di Nola, dedicato quest’anno a “Salvatore Quasimodo: etica e poesia”, con la presentazione della nuova edizione di “Tutte le poesie” (Oscar Mondadori), curata da Carlangelo Mauro.

La cerimonia di premiazione, invece, si svolgerà il giorno 23 ottobre alle ore 19:00 presso l’Abbazia San Nicola Via Vittorio Emanuele Castello di Cisterna. Interverranno Gianni Ianuale (Presidente dell’Accademia Vesuviana); Nella D’Angelo (Lettrice delle poesie vincitrici); Tony Lucido (Presidente UNPLI Campania); Luigi Barbati (Presidente UNPLI Napoli); Mario Porfito (Attore). Modererà: Filomena Carrella (Giornalista). Allieteranno la serata gli interventi musicali del Maestro Giuseppe Colella, della violinista Maria Paola Opallo, del Soprano Ornella Di Maio.

“L’evento sta crescendo di anno in anno, ha arricchito il suo calendario anche in quest’occasione con la presentazione di una pubblicazione di livello nella cornice di un simposio speciale, con ospiti prestigiosi del mondo della cultura. Con orgoglio vediamo che le scuole stanno diventando grandi protagonisti del premio (per le varie sezioni: poesia in lingua italiana; in vernacolo; libro di poesie, saggio, favole, storie o monologo), non solo con composizioni raffinate, ma anche con studi approfonditi, come quello condotto quest’anno sulla figura di Salvatore Quasimodo” – ha dichiarato Fiorella Chirollo (presidente Pro Loco Castrum).