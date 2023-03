Casoria. Le iniziative sportive del Team Russo in collaborazione con le istituzioni comunali

Casoria. Sabato 4 marzo si è svolto il settimo Meeting Giakam Italia, organizzato dall’associazione sportiva “Team Russo”. Si tratta di una manifestazione sportiva a cui hanno preso parte atleti per le discipline di Karate e Kick Boxing di ogni età e categoria. L’associazione ha anche avviato un lavoro di sinergia e collaborazione con il Comune e in particolare con Vincenzo Russo, Assessore alla Scuola, Sport, Cultura, Musei e Biblioteche, Turismo per importanti iniziative sportive sul territorio della città di Casoria. A partire dall’evento in programma per domani, 8 marzo: infatti, in occasione della Giornata internazionale della donna, l’associazione ha organizzato una lezione dimostrativa di difesa personale per le studentesse dei plessi “Castagna” e “Brodolini” dell’Istituto Comprensivo Mauro Mitilini di Casoria.

A promuovere il Meeting Giakam Italia è stato il Maestro Pietro Russo, Responsabile Semi e Light Contact Giakam WKA Italia, nonché responsabile della Scuola di arti marziali “Kick Boxing Casoria Team Russo”. All’ evento hanno partecipato anche alcuni atleti provenienti da Lazio e Puglia insieme ai loro Maestri, tra cui Claudio Ferraro. Durante la manifestazione si sono svolti allenamenti verranno svolti dal Maestro Russo, dal Maestro Aldo Garofalo, Presidente Giakam WKA Italia, e dal Maestro Carlo Tosto, Vice Presidente Giakam WKA Italia. Inoltre, nel corso dell’evento sono stati assegnati i primi punteggi per essere selezionati nel prossimo Team Italia che parteciperà ai mondiali 2024. Presente anche l’Assessore Vincenzo Russo.

Domani invece è in programma per le ragazze delle medie dell’Istituto Mitilini di Casoria, un evento sportivo organizzato dal Team Russo con il patrocinio del Comune di Casoria. Infatti, per la Giornata internazionale della Donna, si svolgeranno lezioni di Kick Boxing e difesa personale aperte alle allieve dei due plessi “Castagna” e “Brodolini”. Questa iniziativa, come ha sottolineato l’Assessore Russo, permette di lavorare a stretto contatto con i ragazzi nelle scuole per farli avvicinare al mondo dello sport e, contemporaneamente, per sensibilizzarli fin da piccoli verso una tematica dolorosa e terribilmente attuale come la violenza sulle donne. Inoltre, l’Assessore ha espresso la volontà di tutta l’amministrazione comunale di continuare a sostenere e valorizzare tutte le iniziative per il territorio promosse dalle associazioni locali.