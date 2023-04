Casoria. Ancora medaglie per il piccolo Jacopo Russo e il per Team di Pietro Russo

Casoria. Ancora grandi successi per il Team Russo. Sabato 15 aprile gli atleti guidati dal Maestro Pietro Russo hanno ottenuto nuove importanti vittorie in una gara di kick boxing a Palma Campania. Alla manifestazione sportiva ha partecipato anche Jacopo Russo, il piccolo atleta casoriano vincitore del Campionato di kick boxing in Galles che si è tenuto lo scorso novembre.

L’EVENTO SPORTIVO

L’evento sportivo “Kickboxing Night” è stato promosso dal Maestro Giuseppe Varchetta. Hanno preso parte alla gara anche i Maestri Carmine De Vivo, Francesco Malfatti e Alessandro Russo. “Un momento di sport e di festa” ha dichiarato Pietro Russo: il suo team ha ottenuto ben cinque medaglie d’oro, oltre alle due vittorie del piccolo Jacopo, il quale è salito per ben due volte sul gradino più alto del podio.

LE PAROLE DEL SINDACO DI CASORIA RAFFAELE BENE

Anche il Sindaco di Casoria Raffaele Bene si è complimentato con il Team Russo e con Jacopo per i grandi risultati ottenuti sul ring a Palma Campania: “A proposito di kick boxing come non menzionare l’ennesimo successo del nostro piccolo campione Jacopo Russo del Kick Boxing Casoria Team Russo che sabato ha riportato due affermazioni importanti sul ring di Palma Campania. Complimenti agli atleti e a tutti coloro che dietro le quinte lavorano per le loro vittorie”.

DESTINAZIONE MONDIALI 2024

I prossimi obiettivo per Jacopo e per gli atleti del Team Russo è la preparazione del prossimo mondiale 2024 di kick boxing. Prossima tappa importante dicembre 2023, quando saranno resi noti i nomi degli atleti che faranno parte della Nazionale Italiana. Pietro Russo e i suoi atleti continuano a portare in alto la città di Casoria per lo sport non solo attraverso le tante vittorie ottenute ma anche attraverso la proficua collaborazione con l’Assessore Vincenzo Russo e con il Comune nelle scuole. A settembre, infatti, partirà un nuovo progetto di lezioni di kick boxing contro il bullismo presso l’Istituto Comprensivo Mauro Mitilini di Casoria.