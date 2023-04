Acerra, in Comune nuovo segretario generale: trova i dipendenti in stato di agitazione

ACERRA – Questa mattina si è insediato il nuovo segretario generale dell’ente. Il sindaco Tito d’Errico, infatti, ha nominato segretario generale l’avvocato Claudia Filomena Iollo, Segretario Generale di Fascia A, che proviene dal Comune di Santa Maria a Vico dopo una precedente esperienza al Comune di Cervinara.

“Alla dott.ssa Iollo do il benvenuto ad Acerra a nome di tutta l’amministrazione e di tutta la cittadinanza. A lei rivolgo gli auguri di buon lavoro per una proficua collaborazione istituzionale” ha sottolineato il sindaco d’Errico.

L’opposizione – “Al nuovo Segretario Generale scelto dal Sindaco d’Errico (o almeno così si spera) diamo il benvenuto e facciamo gli auguri di buon lavoro nell’interesse dei lavoratori comunali e dei cittadini di Acerra.”

“ L’auspicio è che segni una discontinuità nello svolgimento dei compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dell’organo consiliare e garantisca la tutela dei diritti dei consiglieri comunali, in particolare quelli dell’opposizione. Verificheremo subito se intende conformare l’azione amministrativa a chi l’ha scelta o alle leggi” fanno sapere in una nota i consiglieri di opposizione i consiglieri di opposizione On. Carmela Auriemma, Salvatore Messina, Antonio Nocera, Domenico Catapane, Salvatore Maietta, Giuseppe Casoria, Fausto La Montagna, Vincenzo De Maria ed Andrea Piatto.

La denuncia della deputata Auriemma

“Insorgenza e diffusione di fenomeni vessatori, mobbing e straining nonché violazioni della vigente normativa contrattuale in relazione alla modifica degli orari di servizio e dei trasferimenti di personale. A ciò si aggiunge una inopportuna e quanto mai illegittima moral suasion sul personale da parte dei medesimi esponenti politici, di qualche parente o fiduciario, finalizzata alla cancellazione dai sindacati di attuale iscrizione ed alla costituzione di nuovi sindacati aziendali. E’ il quadro denunciato dai sindacati, in agitazione nel Comune di Acerra, che nella giornata odierna incontreranno il vice Prefetto di Napoli”.

Lo afferma la deputata M5S Carmela Auriemma .

“Ho voluto portare all’attenzione dell’aula di Montecitorio questo clima preoccupante che si respira ad Acerra. Come denunciato dai sindacati, si parla di un vero progetto mobbizzante in cui i dipendenti che non rispondono agli ordini e all’ingerenza dei politici nella macchina amministrativa, sono demansionati, allontanati e sottoretribuiti. Sono fatti gravissimi che saranno oggetto di una mia interrogazione parlamentare”.