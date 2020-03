Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dal deputato MS5 Gianfranco Di Sarno.

Ieri pomeriggio l’ on. Gianfranco Di Sarno ha presentato un interrogazione parlamentare indirizzata al ministro dello Sviluppo economio e al Ministro del lavoro, per chiedere un monitorago scrupoloso sulle condizioni precarie in cui si trova anche l’azienda eronautica Avio Aero di Pomigliano d’Arco, produttrice di componenti per velivoli militari e civili, dove lavorano circa 1100 addetti.

Dove oggi è stato registrato il primo caso di coronavirus che ha reso necessario mettere in quarantena l’ufficio ove l’impiegato prestava servizio.

Il deputato del Movimento 5 stelle ha chiesto nuove misure da adottare al fine di prevenire la diffusione del virus COVID-19 tra i lavoratori.