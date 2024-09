Casamarciano, verso il Festival del Teatro under 18

Casamarciano. Riceviamo e pubblichiamo:

Il sindaco Clemente Primiano: “Tramandiamo ai più giovani una eredita culturale forti di un gradimento sempre crescente”.

Successo di pubblico per il Festival nazionale del Teatro – Città di Casamarciano che nei primi quattro giorni di spettacoli ha fatto registrare il tutto esaurito. Ancora più numerose si prevedono le presenze per l’ultimo scorcio della rassegna riservata, da oggi a domenica ad artisti come Peppe Servillo & Solis String Quartet, Luca Ward, Ste, Alessandro Haber e Gragnaniello. “Stiamo trascorrendo serate incantevoli all’insegna della valorizzazione del territorio, della convivialità e della promozione culturale con proposte di qualità che continuano ad essere premiate dal pubblico. Il segno che dobbiamo ulteriormente investire in una vocazione, quella del teatro, che può ben rappresentare un’occasione di crescita per la nostra comunità. Ecco perché stiamo lavorando alla creazione di una nuova stagione che punti a far diventare il nostro festival l’approdo di un percorso ininterrotto dove dedicheremo le nostre energie all’obiettivo di tramandare l’eredità culturale ai più giovani con momenti dedicati espressamente a loro. In più – anticipa il sindaco di Casamarciano, Clemente Primiano – penseremo anche ad ampliare le possibilità di accoglienza: un dovere vista la crescente partecipazione al nostro evento di settembre”.