#CarnevaleaCasamarciano: il contest fotografico aperto a tutti i cittadini di Casamarciano.

L’emergenza Coronavirus non frena la creatività dei cittadini di Casamarciano che potranno esprimersi sui social indossando il loro abito di Carnevale.

Il comune guidato dal sindaco Carmela De Stefano, in occasione della ricorrenza goliardica, si fa promotore di un contest fotografico social con il quale sarà possibile prendere parte alla “sfilata carnevalesca”.

Possono partecipare tutti i cittadini residenti pubblicando la propria foto su Facebook taggando il comune di Casamarciano.

La foto che, entro le ore 23.59 di martedì 16 febbraio avrà raggiunto più like riceverà un premio dall’amministrazione comunale.

“Un modo per far vivere il Carnevale alla nostra comunità, soprattutto ai bambini, già duramente messi alla prova in questi lunghi mesi di restrizioni – spiega l’assessore agli eventi Angelo Piscitelli – Certo non sarà la stessa atmosfera ma almeno una parvenza di normalità è importante trasmetterla ed in modo particolare ai più piccoli, continuando a coltivare le tradizioni con l’auspicio di recuperare alla grande il prossimo anno anche questa festività”.