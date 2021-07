Riceviamo e pubblichiamo.

Un’occasione di socializzazione ma anche un’opportunità di condivisione in queste calde giornate di luglio riscoprendo il piacere della lettura. Si chiama “E leggemmo tutti felici e contenti” il progetto estivo promosso dall’assessorato alla pubblica istruzione del comune di Casamarciano guidato da Antonietta Appierto e rivolto ai bambini residenti di età compresa tra i 6 e gli 8 anni.

Quattro gli incontri in programma che si terranno nei giorni 13, 16, 28 e 30 luglio nella chiesa di Santa Maria Del Plesco. Ad accogliere i piccoli ed a guidarli nella lettura di favole saranno gli attori della compagnia teatrale Hyria presieduta da Giovanni Cavaccini.

“Una valida alternativa in queste calde giornate – spiega l’assessore Antonietta Appierto – ma anche un modo per ricominciare ed avvicinare i bambini alla lettura attraverso i racconti più vicini a loro come le favole. Per ragioni organizzative – aggiunge – è necessaria la prenotazione compilando l’apposito modulo che è possibile scaricare dal sito istituzionale oppure reperire al protocollo generale. Ringrazio la compagnia teatrale Hyria per la disponibilità e sono certa che con l’arte attorica dei suoi soci saprà regalare momenti di puro divertimento ai nostri piccoli”.

Per info e modulo 👇http://www.comune.casamarciano.na.it/web/2021/07/07/richiesta-di-adesione-al-progetto-di-promozione-della-lettura-e-lessero-tutti-felici-e-contenti-e-dichiarazione-di-assunzione-di-responsabilita/