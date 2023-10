Casalnuovo trova il riscatto: beffa evitata in extremis dopo triplo vantaggio

CASALNUOVO – Il Real Casalnuovo torna a vincere dopo tre turni e riprende la sua corsa. Una vittoria importantissima anche dal punto di vista del morale e della fiducia. Ancora tante le assenze ma mister Esposito schiera la formazione migliore del suo 3-5-2 lanciando dal primo minuto Salvatore Dore, alla sua prima partita da titolare, tra i migliori in campo.

I granata partono subito forte e al 4′ Piga dalla “sua” fascia sinistra si accentra e va al tiro. In avanti c’è molto movimento: al minuto otto Reginaldo vede Pinna infilarsi per vie centrali. Buono il passaggio ma un po’ troppo lungo per il numero 7 del Real. Al 12′ altra occasione per i padroni di casa con Bonavita: la sua punizione, come un colpo da biliardo, va a infrangersi sul palo interno alla sinistra di Patitucci, attraversa la linea di porta ma rimedia in angolo Abbenante. Sul successivo corner arriva il meritatissimo vantaggio del Real Casalnuovo: dalla sinistra arriva sul secondo palo dove c’è Pinna che serve Reginaldo che da due passi la mette dentro per l’1-0.

Al 14′ Reginaldo è pronto a restituire il favore a Pinna che tutto solo si ritrova dinanzi a Patitucci che gli arresta la corsa in porta. Al 17′ punizione per il Castrovillari: Cosenza per la testa di Varela, palla alta. Al 21′ la discesa devastante di Piga sulla sinistra si conclude con un tiro che mette i brividi alla retroguardia calabrese. Ci mette una pezza di testa Alfano che di fatto toglie dalla porta un gol. E’ ancora il numero 2 granata, inarrestabile, a creare scompiglio sulla sinistra e questa volta il pallone lambisce la traversa. Bisogna aspettare poco per il raddoppio. Al 37′ è ancora Piga a metterci lo zampino sul gol di Dore che si fa trovare pronto per il suo primo gol in maglia granata all’esordio dal primo minuto. Nei minuti di recupero arriva anche il tris di Reginaldo che realizza la sua prima doppietta in maglia granata.

Nella ripresa però la storia cambia. Il Castrovillari effettua tre cambi: subentrano Festa, Olivieri e Conti per Abbenante, Giacalone e Borgognone e inizia l’assalto per recuperare una gara solo in apparenza chiusa. Ed infatti al sesto minuto Varela accorcia le distanze approfittando di qualche disattenzione in fase difensiva. Il Real Casalnuovo nel secondo tempo perde in brillantezza e attenzione e subisce al 19′ il 2-0 ancora una volta a firma di Varela. Da segnalare per i locali lo scambio al 26′ tra Piga, Carnevale e Reginaldo che per poco non beffa Patitucci. Grande paura nel finale: il Castrovillari si divora letteralmente il gol del 3-3. Al 40′ Romeo dinanzi alla porta spedisce clamorosamente fuori. Il Real Casalnuovo si salva e soprattutto conquista tre punti fondamentali per la classifica.

REAL CASALNUOVO – CASTROVILLARI CALCIO 3-2 (3-0)

REAL CASALNUOVO: Rossi, Piga, Pezzi, Sosa, Croce, Buchicchio, Dore, Bonavita, Carnevale, Reginaldo, Pinna (1’st Castellano) (20’ st Camorani). A disposizione: Viola, De Liguori, Morra, D’Amico, Cannavaro, Corrado, Xheleshi. Allenatore: Esposito

CASTROVILLARI CALCIO: Patitucci, Giacalone (1’st Conti), Abbenante (1’ st Festa), Borgognone (1’st Olivieri), Alfano, Atteo, Romeo, Cosenza, Varela, Teyou (42’ st Bonofiglio), Jawara (20’ st Azzaro). A disposizione: Aprile, Toziano, Andreassi, Scognamiglio Allenatore: Riccio

ARBITRO: Bernardini di Ciampino

ASSISTENTI: Bianchi di Roma1 e Spoletini di Rieti

MARCATORI: 12’ pt Reginaldo (RC), 36’ pt Dore (RC), 45’ pt Reginaldo (RC), 6’st e 19’st Varela (C)

NOTE: Ammoniti: Romeo (C), Dore (RC), Piga (RC)