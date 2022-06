Casalnuovo piange il suo sindaco: è morto Antonio Peluso

CASALNUOVO – Casalnuovo piange il suo sindaco. Si è spento nella notte all’ospedale Cardarelli di Napoli Antonio Peluso.

Ha indossato la fascia tricolore della cittadina per ben 3 volte, la prima nell’aprile 1997 ad appena 39 anni. Sarà confermato nel maggio 2001, nel turno passato alla storia per il successo di Berlusconi alle Politiche, ma il suo mandato finì nell’estate del 2005. Dopo la breve parentesi di Antonio Manna, Peluso si ripresentò nel novembre 2009 in un turno straordinario che vide la sua terza affermazione con la lista Eterogenea. E’ stato primo cittadino, tranne una parentesi di 4 anni, dal 1997 al 2015 caratterizando un’era e lasciando il posto a Massimo Pelliccia che così lo ricorda sui social.