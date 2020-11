Casalnuovo, l’addio al giovanissimo Simone Frascogna, ucciso a coltellate in pieno centro

È stata inutile la corsa in ospedale, Simone Frascogna è morto a causa delle profonde ferite riportate.

L’omicidio è avvenuto ieri sera intorno alle 22 circa probabilmente dopo una lite, non si conoscono ancora i motivi dell’aggressione né il movente che abbia portato alla morte del giovane. Il 19enne è stato inseguito in auto da alcuni ragazzi, bloccato e accoltellato violentemente in pieno centro a Casalnuovo provincia di Napoli, precisamente in corso Umberto. Con lui, un amico, anch’egli aggredito ma fortunatamente fuori pericolo con una prognosi di 15 giorni circa.

I Carabinieri sono già sulle tracce degli assassini del giovane Simone grazie alle telecamere del comune che hanno ripreso la scena e la targa dell’auto dei presunti assassini.

Il cordoglio dell’intera città e degli amici della palestra che Simone frequentava, l’Asd Charles Gym, uniti a quello del sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, che scrive:” Li prenderemo. Sono sicuro che li prenderemo. Ma non si può morire quando si ha ancora tutta la vita avanti. Non si può immaginare un mondo in cui il proprio figlio esce e non torna più a casa. Non si può. Oggi la città vive una delle giornate più tristi della propria storia.”