La fiaccolata cittadina di stasera per ricordare il povero Simone e chiedere che giustizia sia fatta sarà ricordata da queste parti per una scena emblematica e lacerante allo stesso tempo. A un certo punto il papà e la mamma dello studente diciannovenne ucciso da un branco di bulli si sono fermati sotto gli occhi di decine di cittadini, amici, conoscenti, sul punto esatto in cui è stato ammazzato il figlio, lungo un marciapiede del centrale corso Umberto. Qui papà Luigi ha sollevato al cielo una lanterna cinese a forma di cuore mentre la mamma, Natascia Lipari, se ne stava seduta col capo chino in preda all’angoscia più profonda. “Hanno distrutto la vita di Simone e distrutto la mia vita: non perdonerò mai gli assassini di mio figlio”, aveva dichiarato poco prima Natascia. “Mio figlio era buono – le parole di Luigi consegnate alle telecamere del TG1 – lui sfogava la sua rabbia sul pungiball di casa. Lui non avrebbe mai voluto la vendetta. Fonderò un’associazione col suo nome per aiutare attraverso lo sport i ragazzi difficili”.