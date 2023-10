Casalnuovo chiama a raccolta i suoi tifosi per ritrovare il successo

CASALNUOVO – Domenica, allo stadio “Domenico Iorio” di Casalnuovo, arriva il Castrovillari. Sarà una gara impegnativa e importante per un tranquillo prosieguo di campionato dei granata.

La società rivolge un appello alla tifoseria per gremire gli spalti: “La presenza del dodicesimo uomo ovvero il pubblico, in campo è fondamentale. La compattezza e l’unità tra squadra e tifosi, soprattutto in particolari momenti, è di primaria importanza.

Il calore del pubblico infiamma, la voce carica, il supporto del dodicesimo uomo in campo, spinge e disorienta l’avversario. Domenica, un solo grido, in coro, per incoraggiare e galvanizzare i nostri eroi in campo: FORZA REAL CASALNUOVO, vinci per noi e saremo e resteremo sempre al fianco delle vostre, nostre BATTAGLIE!”