Casalnuovo, aiuti per le bollette domestiche: domani parte il bando

Sarà pubblicata sul sito internet del Comune la gara per ottenere un sostegno economico locale al pagamento delle bollette dell’energia domestica

Il sindaco, Massimo Pelliccia, in un comunicato ufficiale scrive di un aiuto destinato alle “famiglie che stanno attraversando difficoltà economiche dovute alla perdita del lavoro e non solo”. Ma per i dettagli del bonus comunale sul caro energia, un sostegno per il pagamento delle bollette domestiche, sarà necessario consultare il bando apposito che sarà pubblicato domani sul sito internet del Comune di Casalnuovo. Il bando resterà visibile per dieci giorni. Per accedere al contributo sarà necessario riempire un modulo che costituirà la sostanziale richiesta di partecipazione all’ingresso nella graduatoria dei beneficiari. Il punteggio più alto lo riceveranno le famiglie numerose in grave difficoltà economica. Ammontano a 300mila euro complessivi gli aiuti del bonus energia stanziati dal Comune di Casalnuovo. L’iniziativa è in qualche modo legata anche all’emergenza Covid, la pandemia che ha messo in ginocchio le attività di tante persone. Non a caso il Comune, nel messaggio con cui è stato preannunciato il sostegno, fa più volte riferimento ai disagi provocati dal Coronavirus. Disagi che sommati alla guerra in Ucraina e all’aumento alle stelle dei prezzi e delle bollette stanno mandando al tappeto interi strati sociali. Intanto l’autunno si prevede ferale per le tasche della stragrande maggioranza dei cittadini.