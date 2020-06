“Non ne farei una questione di nomi, proverei a fare uno sforzo per trovare un nome, una squadra e un programma che possano garantire l’unità della coalizione”. Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, ha risposto così a una domanda sulla candidatura di Stefano Caldoro, suo collega di partito in Forza Italia, alla presidenza della Regione Campania.

“Diciamo tutti – ha spiegato durante l’Intervista su Sky Tg24 – di essere affezionati all’unità della coalizione, giustamente, ci consente di governare bene in molti Comuni e molte Regioni in tanti comuni d’Italia; è una garanzia di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa, di un welfare che funziona e che raggiunge le fasce più deboli della popolazione. Per farlo evidentemente – ha concluso – c’è bisogno di fare un passo di lato e di un individuare un nome e un progetto che siano in grado di privilegiare l’unità della coalizione”.

(foto dal web)