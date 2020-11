Campania, Mazzeo (GD): 381 assunzioni nella sanità grazie al Presidente De Luca

Riceviamo da Giovani Democratici della Campania e pubblichiamo.

“Prosegue senza sosta l’impegno della Regione Campania – dichiara Marco Mazzeo, Vice Segretario Regionale dei Giovani Democratici della Campania – Nonostante la grave situazione attuale causata dalla pandemia, nonostante i notevoli tagli apportati dalla giunta centrodestra, nonostante la sanità fosse commissariata da decenni, ma grazie al lavoro del Presidente De Luca, finalmente, ne siamo usciti fuori, ieri, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 231, sono stati pubblicati diversi bandi di concorsi: 381 assunzioni nella sanità. Anestesisti, assistenti amministrativi, dirigenti medici, infermieri, ben 381 nuove assunzioni.

L’approvazione del nuovo piano ospedaliero ha consentito di poter varare anche il piano del personale della sanità, per migliaia di nuove assunzioni e stabilizzazioni tra medici, infermieri, operatori e amministrativi. In questo modo è stato possibile assumere, lo scorso gennaio, ben 800 infermieri nelle ASL della provincia di Napoli. Considerando i concorsi nei Centri per l’Impiego, nell’EAV e il Piano per il Lavoro, è in atto una vera e propria rivoluzione in Regione Campania.