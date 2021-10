Campania, covid 19, De Luca: “Casi in aumento, la situazione comincia a essere preoccupante”

“Abbiamo in Campania 654 positivi con un tasso 5,23% sui tamponi fatti. E’ un dato che deve preoccupare, stiamo registrando ormai da due settimane la tendenza all’aumento dei positivi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta Facebook del venerdì.

“La metà – ha aggiunto – sono persone non vaccinate e quelli che vanno in ospedale sono quasi al 100% non vaccinati. Ma un altro 50% è di cittadini vaccinati con doppia dose, questo vuol dire che la capacità di protezione del vaccino si va esaurendo, e quindi servirà una campagna di massa di vaccinazione con terza dose. Io l’ho già fatta venerdì e come vedete, toccando ferro, godo di ottima salute, ma la soglia di protezione coi mesi diminuisce e non impedisce il contagio. Rinnovo l’appello alla responsabilità e all’impegno per quanto riguarda la campagna di vaccinazione. Dateci una mano a governare questo problema e ad evitare che questa quinta ondata, che ormai è, evidentemente, alle porte, non porti di nuovo a chiudere il nostro Paese. Dateci una mano a governare un problema che, nelle prossime settimane, rischia di essere delicato per le scuole aperte e rischia di essere un problema delicato per tutti quanti noi e per le nostre famiglie”, ha aggiunto De Luca. Il presidente ha poi concluso: “Ieri è stata fermata all’aeroporto di Capodichino una famiglia inglese con bambini positivi. Abbiamo fatto i controlli, abbiamo verificato che era positiva tutta la famiglia che è, attualmente, ospitata nel Covid center dell’Ospedale del Mare. Quando in Gran Bretagna abbiamo una diffusione ormai enorme di contagi, e così nel Belgio, in Austria, nei Paesi dell’Europa orientale, è evidente che prima o poi questo problema arriva anche in Italia, anche se abbiamo una soglia di vaccinazione superiore a quella degli altri Paesi”.