“Camorra a Pomigliano”. Russo contro Borrelli: Basta strumentalizzazioni

POMIGLIANO D’ARCO. Il sindaco di Pomigliano Raffaele Russo a commento delle nuove «deliranti affermazioni di Francesco Emilio Borrelli» tiene a precisare ancora una volta «che solo una mente distorta può vedere negli episodi di comune delinquenza l’ombra della camorra. Tale atteggiamento evidenzia nel comportamento dell’onorevole, teso a strumentalizzare qualsiasi episodio capiti sul territorio di Pomigliano d’Arco, una dedizione esclusiva a questioni di bottega e di auto esaltazione.

Avendo lavorato da parlamentare, quando sono stato senatore della Repubblica, mi rendo conto che l’onorevole Borrelli piuttosto che a dedicarsi a cose concrete per il Paese è più avvezzo a queste inutili esagerazioni. Però d’altronde se questa sottrazione di tempo ad attività concrete ed utili serve ad allontanare l’onorevole Borrelli dai suoi compiti istituzionali, ritengo che questo fatto rappresenti invece un vantaggio per lo Stato italiano».

In questa città come in altre della provincia di Napoli – esiste un problema legato al fenomeno della microcriminalità, motivo per il quale l’amministrazione comunale pochi giorni fa ha deliberato l’estensione della presenza degli agenti della polizia municipale con l’obiettivo di garantire una maggiore percezione di sicurezza da parte della cittadinanza negli orari in cui normalmente il servizio della polizia locale cessa di funzionare in via ordinaria, un servizio di controllo del territorio rafforzato dalla presenza dei carabinieri.

«La sicurezza dei nostri cittadini – sottolinea il sindaco – è e sarà sempre al primo posto dell’agenda di quest’amministrazione».