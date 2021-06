Riceviamo e pubblichiamo

Il panorama della politica locale che si appresta al rinnovato exploit delle Elezioni Comunali del prossimo autunno attrae lo sguardo di chi transita per il Viale Sandro Pertini con giganteschi manifesti, così come si è presentato all’occhio del reporter Antonio Castaldo nella giornata di sabato 25 giugno 2021.

Sono tre i manifesti fatti affiggere a Brusciano nei giorni scorsi da diversi concorrenti soggetti politici. Quello del Partito Democratico, “Il Futuro è Oggi! #per Brusciano” che ha come leader, il Dott. Antonio Castaldo, già Consigliere Comunale di Opposizione, medico della Sanità Pubblica in prima linea nel contrasto alla Pandemia da Covid-19. Il segretario cittadino, Maria Castaldo, nei giorni scorsi ha divulgato uno scritto, prima consegnato al segretario provinciale, Sarracino e al presidente, Mancuso, del PD Napoli e al segretario regionale del PD Campania, Annunziata, nel quale affermava che il PD di Brusciano “alacremente sta lavorando alla costituzione di una larga ed omogenea coalizione che, alla prossima tornata elettorale, darà un nuovo Sindaco ed una rinnovata, rinvigorita e competente amministrazione al paese”.

Altro manifesto è quello prodotto e fatto affiggere dal gruppo guidato dal Dott. Giacomo Romano, avvocato e presidente nazionale dell’UPI, Unione Piccoli Imprenditori, ex Consigliere Comunale di Opposizione. Così la cittadinanza locale viene a conoscere i debuttanti simboli nelle Comunali 2021 di “Noi Campani”, “Brusciano Fronte Comune” e “Brusciano Protagonista” accomunati dall’impegno di “Idee, Progetti ed Innovazioni. Per la Nostra Città Noi ci siamo”.

La terza gigantografia è quella dell’Associazione “il Fare per Bene” inaugurata il 29 giugno scorso con questo intento: “Io sto con Peppe Montanile” l’ex e ricandidato Sindaco di Brusciano. Nella sua prima uscita pubblica di domenica 27 giugno 2021 gli attivisti arancioni hanno realizzato il “Gazebo di sensibilizzazione contro l’omotransfobia e di informazione sul DDL Zan”.

Ai manifesti cartacei si aggiunge l’informazione lanciata via social, attraverso la pagina FB dell’Associazione “Nuovi Orizzonti” presieduta dal Dott. Mimmo Piccolo, commercialista, ex Consigliere Comunale di Maggioranza, della partecipazione della stessa compagine alle Comunali 2021 a Brusciano con queste due liste: “Nuovi Orizzonti per Brusciano” e “Coraggio Brusciano”.

Sta lavorando, per ripresentarsi alle Comunali 2021 a Brusciano, anche il Dott. Carminantonio Esposito, già Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, ex Capogruppo di Opposizione nel Consiglio Comunale, il quale dalla sua pagina FB riconferma: “In coerenza con quanto sempre affermato. La politica è per me una missione che svolgo a servizio del mio paese a titolo gratuito e senza altre finalità”.

La più antica e diretta modalità comunicativa, quella della distribuzione, pro manibus, ma non massiccia e invasiva del volantinaggio, bensì garbata, signorile e quasi timida, per un ritorno nell’agone politico bruscianese, dell’ottuagenario, Dott. Luigi Capasso, avvocato già Sindaco di Brusciano (28/3/1983-8/7/1985). Nella sua “Lettera aperta ai concittadini”, distribuita in questi ultimi afosi giorni di giugno, richiama l’attenzione su “quanto ardore coloro che hanno ridotto il nostro paese a una cloaca si stanno riorganizzando per continuare”.

Sono queste le battute dell’incipiente campagna elettorale 2021 a Brusciano, in attesa delle altre, che seppure autunnale si appresta a replicare nei modi e negli accenti le temperature di questa torrida estate.