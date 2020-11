Brusciano, l’iniziativa “green”: eco-raccoglitore di plastica che viene convertita in buoni sconto

Riceviamo e pubblichiamo.

Nonostante il periodo difficile e delicato dovuto all’emergenza sanitaria del Covid-19, non si fermano le tante iniziative per l’ambiente che va anche a braccetto con la solidarietà.

Un’importante iniziativa di sensibilizzazione all’ambiente, “Guadagna riciclando e trasformando la plastica in euro”, porta l’idea del direttore del supermercato Conad di Brusciano (in via Cucca), Enzo Schiavo, che vuole amplificare la raccolta differenziata della plastica attraverso un eco-raccoglitore, collocandosi tra i primi in Campania a sostenere questa interessante iniziativa.

A ogni bottiglia di plastica viene conferito un punto che equivale al valore di €0,05 cent, spendibile su una somma di €25 per un massimo di 30 punti. Un altro eco-raccoglitore per la raccolta incentivante di plastica sarà disposto a Somma Vesuviana prossimamente.

È necessario e urgente attirare l’attenzione della società verso le questioni ambientali affinché tutti diventiamo promotori di un reale cambiamento per trasformare il nostro territorio in un ambiente “green”.