Il 3 luglio 2021, ore 19:00 al centro sportivo Giacomo Piccolo di Brusciano, si giocherà la partita del cuore con i ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico.

Lo sport come momento d’inclusione sociale. Il pallone come un sogno da rincorrere col sorriso. Il 3 Luglio 2021, a partire dalle ore 19, al centro sportivo Giacomo Piccolo di Brusciano (NA), scendono in campo i ragazzi autistici per una partita di calcetto a 5 all’insegna della sensibilizzazione nei confronti di un disturbo silenzioso e troppo spesso sottovalutato.

L’associazione “Insieme Si Può”, venuta a conoscenza del progetto di calcio a 5 realizzato dall’associazione “InAu Incontra – Autismo”, intende ospitare nella città di Brusciano, l’iniziativa “UN CALCIO ALL’AUTISMO”.

Il progetto nasce nel luglio del 2019, da lì in poi, i ragazzi hanno avuto modo di disputare diverse gare in alcune città della provincia di Avellino e Salerno.

Lo scopo è di far giocare a calcio e far divertire i ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico, oltre a creare momenti di inclusione e sensibilizzazione nei confronti della comunità. La partecipazione è libera senza costi di iscrizione per le famiglie.