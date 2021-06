Riceviamo e pubblichiamo.

Alla Borsa Mediterranea del turismo è ritornato l’ultimo Pulcinella di Napoli , l’attore Angelo Iannelli, definito L’ambasciatore del sorriso per il suo impegno sociale in particolare verso i meno fortunati .L’eroe moderno , visto il momento difficile che versa il turismo causa Pandemia , ha indossato il camicione bianco, la maschera nera e ha fatto conoscere a tutti i presenti della BMT ” Gennarino “il suo figlioccio, un burattino donatogli dal maestro Adriano Ferraiolo. Pulcinella non è passato inosservato nell’area espositiva riservata ai tour operator provenienti da tutto il mondo ed alle grandi compagnie crocieristiche . Il simbolo di Napoli, ha voluto dare speranza e rallegrare tutti , richiestissimo in particolare negli stand del Giappone, Cuba , la Regione Campania, Il Comune di Napoli ,Radio Turismo , Cassaesercenti di Procida e tanti altri ha tutti ha donato il suo sorriso e la sua speranza. Angelo Iannelli tra i personaggi più attivi in Pandemia , ricordiamo ha scritto due libri Pandemici ” Viaggio Nella Pandemia la sfida di Pulcinella ” Pandemia seconda ondata Rabbia e Confusione la sfida di Pulcinella” Il cortometraggio Pulcinella sfida la Pandemia, il contest gastronomico “Io resto a casa e cucino specialita’” la Pulcibefana, donando giocattoli a tutti i bambini con il personaggio metà befana e metà Pulcinella, il Panariello del sorriso , ha organizzato due edizioni del Premio Eroi del Sorriso , dedicato ai ragazzi fragili, gli invisibili , coloro che più di tutti hanno sofferto in Pandemia . Ora il Pulcinella sociale è atteso da altre numerose iniziative tra cui, il tour “la rinascita” giunto alla V Tappa : cultura , moda, musica e spettacolo in giro per l’Italia, senza dimenticare il prestigioso Premio Ambasciatori del Sorriso.