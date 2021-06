Riceviamo e pubblichiamo.

Si svolgerà Martedi 1 Giugno alle ore 19.30 in via G. Amendola 69 presso il Ristorante “Amor mio” a Brusciano l’incontro letterario con l’attore e scrittore Angelo Iannelli, che presenterà il suo ultimo lavoro letterario “Pandemia II Ondata Rabbia e Confusione la Sfida di Pulcinella” edito da Albatros con prefazione del Magistrato Catello Maresca . L’incontro è inserito nel tour della rinascita dell’ultimo Pulcinella. L’ evento è organizzato dall’Associazione Vesuvius in collaborazione con il ristorante “Amor Mio “ dello chef Vincenzo Toppi. Alla conferenza stampa con l’Ambasciatore del Sorriso Iannelli, saranno presenti: Don Salvatore Purcaro Parroco di Brusciano, Mimmo Falco Vice Presidente Ordine dei Giornalisti della Campania, Fabio Toscano Attore, Emanuela Gambardella Giornalista. Modererà l’incontro Edda Cioffi Psicologa e conduttrice TV. La serata sarà aperta dal maestro sassofonista Michele Pannone che accompagnerà con le sue noti musicale una modella di Maria Mauro raffigurante il virus a seguire la voce del maestro chitarrista Luca Allocca. La serata sarà impreziosita dalla presenza del maestro Marcello Colasurdo Presidente onorario Ass. Vesuvius. Alla manifestazione sono stati invitati soltando i mass media locali, le riprese televisive affidate a Franco Capasso di TV Economy e Maria Villani di Radio no Frontiere e Napoli calcio news. Una serata tra pochi amici, rispettando le normative anticovid all’insegna delle emozioni iannelliane come ha asserito il King del sorriso Iannelli “ Brusciano ha sete di cultura e la periferia deve diventare centro della vita”.