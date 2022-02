Botti spediti col corriere, Striscia la Notizia a Somma

SOMMA VESUVIANA – Somma Vesuviana finisce sotto i riflettori della prima serata di Canale 5 grazie a un servizio di Striscia La Notizia.

Luca Abete è tornato a occuparsi di botti illegali perché i venditori hanno escogitato metodi nuovi per riuscire a commerciarli utilizzando normali corrieri per le spedizioni. Pratica vietata e molto pericolosa, come ha spiegato l’inviato campano insieme alla Guardia di Finanza.

Nel corso del servizio Abete si è recato in un negozio di Somma Vesuviana finito nel mirino proprio per questa tipologia di vendita dei fuochi e il maggiore Carmine Bellucci, comandante del gruppo della Guardia di Finanza di Somma Vesuviana.

Il commerciante ha però fatto trapelare di avere tutti i regolari permessi per la vendita dei fuochi artificiali e potrebbe presto presentare denuncia conto il servizio mandato in onda ieri sera da Canale 5.

