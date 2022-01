Botti, 14 feriti in Campania: nel Nolano un 47enne ha perso l’occhio

CARBONARA DI NOLA – E’ di 14 feriti il bilancio, al momento, dei feriti in tutta la Campania per la notte di Capodanno. Nove quelli che si sono registrati tra Napoli e provincia, tre quelli soccorsi in ospedali della provincia di Salerno, uno ad Avellino ed uno a Caserta.

Le conseguenze più gravi per un uomo di 47 anni di Carbonara di Nola, che ha perso un occhio.

Ferita agli occhi anche una 53enne a Napoli mentre nel Salernitano un bimbo di 21 mesi ha riportato lievi ustioni a una mano per le scintille di una stellina d Natale. Un 40enne dello Sri Lanka è stato ferito al petto a Napoli da un proiettile vagante.