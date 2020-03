Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del movimento sìAMO ANASTASIANI.

Il movimento politico “sìAMO ANASTASIANI – IL FUTURO CHE CI MERITIAMO” continua a lanciare idee e proposte in questo periodo di emergenza sanitaria e sociale: “Il ruolo della politica è chiaro e noi stiamo cercando – nonostante le difficoltà di comunicazione con l’Ente – di espletarlo appieno, interagendo con gli organi amministrativi in modo producente, formulando proposte per migliorare le performance degli Uffici – chiarisce il segretario Ciro Terracciano.

LA PROPOSTA: “Le attività anastasiane incassano i BONUS SPESA messi a disposizione dal governo. A loro volta, gli esercenti stornano al Comune il 10% degli introiti sottoforma di BUONI ACQUISTO. In questo modo, l’Ente avrà ulteriori 25.000 € da investire nella lotta all’emergenza sociale” – spiega il portavoce Ciro Pavone.

“È un momento di grave crisi economica, molte persone stanno patendo le pene dell’inferno ed alcuni anastasiani faticano anche a mettere il piatto a tavola. Ciascuno di noi deve fare la sua parte per alleggerire il peso del disagio e questa occasione mi sembra il modo per contribuire ad alimentare ulteriormente la grande catena di solidarietà nata in questi ultimi giorni. Un ringraziamento di vero cuore ai tanti amici che si stanno impegnando in prima linea per questa altissima causa sociale. Stiamo dimostrando di essere una grande Comunità” – dichiara infine Pavone.