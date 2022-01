Bologna – Napoli, guardo la classifica… (la ventinovesima dell’alieno Gennaro)

Ciao, sono il tuo amico alieno, Gennaro. Scusami, ho avuto da fare, e non ho potuto scrivere. Un’emergenza mi ha distratto. Uno dei pochi dispositivi che ho ancora con me e che ho rimesso in sesto mi ha segnalato qualcosa. Ho dovuto controllare per il bene del vostro Pianeta. Non scherzo. Ho poi scoperto che era stato soltanto un falso positivo, e cioè un segnale che indicava qualcosa, ma era un falso segnale. Siete salvi. Ma bando alle ciance, hai visto il Napoli? Convince contro il Bologna, Lozano col piede caldo, si fa perdonare e Osimhen torna in campo, sembra che l’infortunio non stia pesando sulla sua psiche. Sono 3 punti che tengono gli azzurri attaccati alle milanesi. Guardo la classifica e mi rilasso, e penso che oramai siete (siamo) estremamente esigenti. Nonostante il tonfo con la Fiorentina (uno dei falsi positivi?), il Napoli si tiene a galla. Se allarghiamo lo sguardo, ci rendiamo conto che, se di falsi positivi si può parlare, ce ne sono stati troppi. Ma guardo la classifica e….