Blitz anti-baby gang a Pomigliano, denunciati i minori protagonisti di numerose aggressioni a coetanei

POMIGLIANO D’ARCO – È scattato nel fine settimana un intervento decisivo della Polizia Locale di Pomigliano d’Arco contro il fenomeno delle baby gang che negli ultimi tempi ha turbato la tranquillità della movida cittadina. Nel corso di un’operazione mirata di controllo del territorio, condotta dal Nucleo Sicurezza Urbana, sono stati individuati e fermati alcuni minorenni coinvolti in episodi di violenza ai danni di loro coetanei.

Durante la perlustrazione delle aree maggiormente sensibili – già teatro di aggressioni tra adolescenti nelle ultime settimane – gli agenti hanno sorpreso un gruppo di giovanissimi in flagranza mentre aggredivano altri minori. Immediate le operazioni di identificazione: i ragazzi fermati risultano già coinvolti in un’indagine relativa a un’aggressione avvenuta la scorsa settimana nei pressi delle giostre di via Roma, in cui era stato utilizzato anche un tirapugni.

Grazie alla testimonianza della vittima e al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, è stato possibile accertare che uno degli aggressori è lo stesso già denunciato nell’episodio precedente. Si tratta di un minore, residente in un comune limitrofo, già affidato ai servizi sociali di Napoli. Tutti i fermati sono stati riconsegnati ai genitori e deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Le indagini proseguono per identificare un secondo aggressore ancora in fuga. La Polizia Locale, intanto, conferma l’intensificazione dei controlli durante i fine settimana, in particolare nelle zone a rischio, con l’obiettivo di prevenire e reprimere episodi di violenza giovanile. Il Comune e le autorità locali esprimono pieno sostegno all’azione delle forze dell’ordine, sottolineando la necessità di una risposta congiunta tra istituzioni, scuola e famiglie per contrastare il disagio minorile.