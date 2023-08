Blitz alle palazzine, fioccano denunce: abusi nella pista di pattinaggio

CASORIA. Blitz congiunto nelle palazzine Iacp, fioccano le denunce. Nelle scorse, ore la Polizia Locale di Casoria, il personale della Guardia di Finanza del Comando di Frattamaggiore e i militari della Stazione dei Carabinieri di Casoria, hanno individuato abusi edilizi e violazioni ambientali nel comprensorio di edilizia popolare IACP di via Rubino Solimano a Casoria, nell’ambito di due distinte operazioni, provvedendo alla denuncia dei responsabili.

Nel primo intervento si è provveduto alla denuncia a piede libero di una persona per gestione illecita di rifiuti. Gli agenti hanno sequestrato parti di veicoli, rifiuti ferrosi e oli, tutti attribuibili al deferito.

Nella seconda operazione sono state denunciate, invece, cinque persone per occupazione senza titolo e realizzazione di opere edilizie abusive di un’area di proprietà del Comune di Casoria di circa 100 mq ed afferente il complesso di edilizia popolare, destinata originariamente a pista di pattinaggio ed area verde attrezzata. Proprio in una porzione della pista, di circa 30 mq, sono stati individuati rifiuti pericolosi e non. Il responsabile, occupante senza titolo, è stato deferito anche per gestione illecita di rifiuti in violazione dell’art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

“Nonostante il periodo e l’organico ridotto la nostra Polizia Locale continua a pattugliare il territorio intervenendo anche nelle situazioni più impegnative con sequestri e denunce. La vivibilità della nostra Città passa inevitabilmente per il controllo del territorio e per il contrasto dei fenomeni illegali legati all’abusivismo ed ai reati ambientali” ha evidenziato il sindaco Raffaele Bene.

“Anche in questi giorni di apparente calma dovuta al periodo di ferie, l’operato degli agenti del comando di Polizia Locale di Casoria continua senza tregua a riprova che il lavoro della municipale non si esaurisce nel solo controllo del traffico cittadino, di per sè già tanto impegnativo. Il mio personale ringraziamento va all’intero corpo di polizia locale al Comandante Sciaudone ed al vice Borzillo per l’ottimo lavoro svolto, certo che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi proseguiranno le attività di recupero delle porzioni di territorio sottratte senza titolo e con prepotenza alla collettività” ha chiosato l’assessore alla Sicurezza Marco Colurcio.