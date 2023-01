Biblioteca e palestra della scuola, via libera a opere per 180mila euro

CASORIA. E’ un giorno importante per la città di Casoria e soprattutto per le future generazioni che potranno usufruire di due spazi importanti per la propria crescita. La Città Metropolitana ha ammesso a finanziamento i progetti presentati dal Comune di Casoria sia per le strutture culturali che per quelle sportive, rispettivamente per 50mila e 130mila euro. In totale 180mila euro che consentiranno di riqualificare due siti importanti in zone diverse della Città. Con il primo finanziamento si interverrà sulla Biblioteca Comunale in via Aldo Moro, mentre con il secondo sulla palestra del plesso Bellini dell’Istituto Comprensivo “Nino Cortese” di Arpino.

“Siamo molto soddisfatti del buon esito di questi progetti anche perché per noi erano davvero delle priorità. Come luogo di cultura abbiamo scelto di riqualificare la biblioteca che, a regime con gli altri progetti del Pics come teatro Martin Luther King, Casa della Cultura nell’ex Municipio e Museo Cam, sarà sempre più centrale nella vita dei nostri giovani. Il secondo intervento è per noi un segnale fondamentale per un istituto che da tempo è bersaglio anche di furti e atti vandalici. Restituiamo ai bambini di Arpino uno spazio dedicato alla qualità della loro vita” hanno dichiarato in una nota congiunta il sindaco Raffaele Bene, l’assessore all’Urbanistica e al Pnrr, Maria Tommasina D’Onofrio e l’assessore alla Cultura e allo Sport, Vincenzo Russo.