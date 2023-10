“Bevanda del Re” apre una sede anche in Sicilia

Il noto marchio di bevande napoletano sbarca anche in Sicilia grazie alla partnership con “Dota caffè”. Il nuovo store è stato aperto a Palermo in via Via Brunelleschi 104 dove sarà possibile acquistare tutti i prodotti della gamma.

La Bevanda del Rè è un marchio figlio della Arignano Distribuzione srl che si occupa di produzione e commercializzazione di caffè, liquori e affini. Prodotti di alta qualità e di produzione artigianale e l’azienda vende in vari comparti distributivi soprattutto nel canale dei negozio specializzati

“Abbiamo scelto Palermo perché c’è una grossa richiesta di prodotto in Sicilia e siamo riusciti a creare una partneship con l’azienda Dota caffè – dichiara il titolare Stefano Arignano – La nostra strategia di espansione prevede l’apertura di sedi su territorio nazionale partendo dalle sedi fisiche di Frattamaggiore e da oggi anche di Palermo. Stiaml pianificando una prossima nuova apertura al Sud Italia e successivamente ci concentreremo al centro Italia” Il progetto dell’imprenditore napoletano è ambizioso e piace alla gente perché riesce a coprire tutte le categorie di persone offrendo una vasta gamma di prodotti e compatibili dai gusti variegati.

Per info commerciali gli agenti DOMENICO +39 388 898 7235 ROBERTO +39 392 2486068

commerciale@labevandadelre.it