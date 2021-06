Sui loro rispettivi profili social da pochi giorni hanno annunciato l’insolita collaborazione musicale.

L’idea era balenata nel corso della passata edizione del Festival di Sanremo che ha visto Fedez classificarsi al secondo posto in coppia con Francesca Michielin, Achille Lauro ospite fisso con le sue provocanti performance e la decana Orietta Berti vincitrice morale che a più riprese ha dimostrato di sapersi confrontare con curiosità e il suo inconfondibile garbo con i gusti delle nuove generazioni di musicisti e cantanti.

Il brano si chiama Mille, uscirà venerdì 11 giugno e grazie al suo accattivante refrain promette già da subito di essere eletto a tormentone dell’estate della ripartenza.

In molti si stanno chiedendo cosa abbiano in comune Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro, la risposta è molto più semplice di quanto si possa pensare: autoironia, amore per la provocazione e predisposizione al confronto. Il pensiero stupendo dell’insolito trio già ci piace e in attesa che tutti possano ascoltare Mille auspichiamo che la nuova famiglia allargata in musica apra presto le porte di casa anche ai trionfatori dell’ultimo Eurofestival, per completare questo audace quadro palesatosi nella mente di una giovane e avanguardista settantottenne.