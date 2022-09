Banditi all’assalto della sala slot a Brusciano, vigilante spara e li mette in fuga

BRUSCIANO – Assalto choc alla sala scommesse a Brusciano. L’altra notte tre malviventi hanno fatto irruzione nella sala slot di via Camillo Cucca minacciando i dipendenti allo scopo di ottenere l’incasso.

Stando a quanto emerso uno dei banditi era armato di pistola, mentre un altro brandiva una bottiglia di liquore. I delinquenti sono stati messi in fuga dagli addetti alla vigilanza e dalla prontezza di una guardia giurata che ha esploso un colpo di pistola in aria mettendoli in fuga.

Sull’episodio indagano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna che stanno provando a dare un nome ed un volto ai tre