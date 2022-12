Baby attrice napoletana è la nuova stellina della serie di Italia 1

CASORIA – La giovanissima Aurora Guarino ancora protagonista su Italia 1. In onda su Italia uno Din Don 5 – Bianco Natale, il quinto episodio della serie molto seguita dai telespettatori. Una commedia dedicata al Natale che vede Don Donato, ormai cardinale, richiamato da Roma per assistere lo zio vescovo che ha bisogno di continue cure.

La serie, diretta da Paolo Geremei, presenta anche questa volta un cast d’eccezione che sicuramente porterà allegria e gioia nelle nostre case dove sicuramente non mancheranno le risate: Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Fiordaliso, Andrea Dianetti, Simona Borioni, Marco Milano e la giovanissima Aurora Guarino, undicenne napoletana di Casoria, già nota sugli schermi e già impegnata per la realizzazione degli episodi precedenti di Din Don.

“Sarà un episodio ricco di momenti allegri – dichiara Aurora Guarino – è per me un grande onore imparare l’arte della recitazione da veterani del cinema italiano come Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, sono queste per me occasioni di grande formazione ma soprattutto di grande divertimento, poi si vedrà”.

Aurora è molto attiva sul nostro territorio e spesso si presta a campagne di sensibilizzazione ambientale come quella realizzata dalla “Casoria Ambiente SPA” che l’ha vista protagonista come testimonial per la sensibilizzazione i cittadini alla corretta raccolta differenziata.