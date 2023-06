Auto senza assicurazione e revisione, 40 multe a Marigliano

MARIGLIANO – Due settimane di controlli con autoscan da parte della polizia locale di Marigliano. Primo focus nella zona di Pontecitra .

Circa 40 le sanzioni elevate per omessa revisione, omessa assicurazione obbligatoria, mancanza dei documenti e soprattutto mancanza delle cinture di sicurezza

Il modello autoscan – come evidenzia il comandante Nacar – permette non di comminare sanzioni ma con il suo alert di poter punire chi circola senza la copertura assicurativa senza la revisione e soprattutto senza la cintura di sicurezza Tre sanzioni su dieci sono per omesso uso della cintura di sicurezza e questo dato e’ preoccupante