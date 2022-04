Auto con ragazzi si schianta, uno è in Terapia Intensiva

Si è verificato un bruttissimo incidente nella notte di ieri in via Pacioli a Ponticelli in cui un gruppo di ragazzi a bordo di un’auto ha impattano violentemente il guardrail.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ma i ragazzi, due ragazze tra cui una minorenne e tre ragazzi, hanno improvvisamente perso il controllo dell’auto che ha sbandato e si è schiantata contro il guard rail invadendo inevitabilmente la carreggiata opposta al proprio senso di marcia. Il ragazzo seduto al alto del passeggero è stato subito ricoverato in gravi condizioni e attualmente si trova ancora nella terapia intensiva dell’ospedale del Mare in prognosi riservata, mentre gli altri, compreso il guidatore, sono rimasti feriti solo lievemente.

Sono ancora in corso le indagini sulla strana dinamica dell’incidente e al momento pare non ci siano ancora risvolti concreti da parte delle forze dell’ordine.