Auto abbandonate nelle campagne, Striscia La Notizia a Sant’Anastasia

SANT’ANASTASIA. Sant’Anastasia sulla ribalta nazionale in prima serata dopo il servizio di Striscia La Notizia.

Il popolare inviato del tg satirico Luca Abete è recato a Sant’Anastasia per mostrare come da mesi – se non anni – le carcasse di auto e altri rifiuti speciali stazionino in mezzo ai campi coltivati o lungo le strade di campagna. Abete ha anche intervistato il sindaco Carmine Esposito.

L’intervento di Striscia, però, porta a un lieto fine.

Qui il servizio andato in onda ieri sera.

https://www.striscialanotizia. mediaset.it/video/carcasse-di- auto-e-rifiuti-campagne-invivi bili_77661.shtml