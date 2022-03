Autismo e territorio, confronto al teatro Summarte

SOMMA VESUVIANA – In occasione del 2 aprile, Giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo, l’Associazione #micolorodiblu Onlus ed il Rotary Club di Ottaviano, con il supporto del dott. Giuseppe Bianco del P.O. Giovanni Bosco di Napoli, hanno oeganizzato il convegno pubblico “Autismo e Territorio”, patrocinato dalla Regione Campania e dall’ASL NA 3 SUD che si svolgerà al Teatro Summarte di Somma Vesuviana.

«Il desiderio di questo incontro nasce dall’esigenza di tracciare un punto di partenza e di consapevolezza nella pubblica opinione: la tematica è complessa ma quantomai attuale – afferma Giuseppe Bianco, P.O. San Giovanni Bosco Napoli – e tocca con mano la nostra quotidianità e le sue problematiche. La speranza è quella di creare sinergia tra rete civica, associazioni ed istituzioni per non lasciare i nostri cittadini in balia di incertezze e preoccupazioni».

«Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica è uno degli obiettivi principali di #micolorodiblu onlus, ecco perché portiamo avanti iniziative e convegni che si propongono di creare attenzione sul mondo dell’autismo – spiega Luigi Corcione dell’Associazione #micolorodiblu Onlus – ed in particolare sul “dopo di noi”: suggeriamo e stimoliamo percorsi di integrazione e di inserimento in un contesto dove siano ridotte al minimo, se non abbattute, le diversità. Lo stato delle cose non risponde alle esigenze dei familiari e degli stessi ragazzi con disturbo dello spettro. Nel nostro piccolo, anche con questo convegno, cerchiamo di fare la nostra parte».

«Con l’Agenda 2030 e i suoi 17 OSS, la comunità internazionale ha concordato, in base al principio guida “Leave no one behind” una visione del futuro di un mondo di pace nel quale sia garantito il rispetto degli ecosistemi e il rispetto della persona, quale essere unico e irripetibile – dichiara Nunzia Ragosta, Presidente del Rotary di Ottaviano – che preserva in sé i propri diritti, ponendo al centro l’inclusione e, l’accento, sull’equità e sulla non discriminazione».

Sono previsti, nel corso del convegno, una serie di interventi: la Psicologa e Psicoterapeuta Anna Del Prete, si esporrà sul tema “Autismo e Inclusione Sociale”; la Psicologa e Psicoterapeuta Claudia Caprioli affronterà il tema dell’educazione alla diversità; infine, lo Psicologo Salvatore Vita parlerà del “Digitale e Autismo: tecnologie per l’inclusione”. I saluti finali del Convegno “Autismo e Territorio” sono affidati a Laura Giordano, Assistente del Rotary di Ottaviano che supporta la sostenibilità ambientale e crede nell’importanza della sensibilizzazione e dell’informazione della popolazione e, in particolar modo, delle scuole sulle tematiche dell’inclusione a tutela dei diritti umani.