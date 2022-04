Atalanta – Napoli, ci credono (la quarantesima dell’alieno Gennaro)

Ciao, sono il tuo amico alieno Gennaro, qui per ricordarti che nella vista bisogna credere in quello che si fa, e gli azzurri sembrano crederci, sembrano credere che vi sia ancora speranza. L’avversario è particolarmente ostico, lo è stato storicamente. E il tifo è bello acceso. Gli azzurri ci credono, e infatti, dopo un inizio difficoltoso, Mertens si infila, viene steso, e Insigne insacca dal dischetto. Il Napoli resiste e raddoppia, è il turno di Politano su palommella di Insigne. Ma la partita resta dura, il Napoli subisce, forse troppo, ma resta in piedi, anche quando De Roon incorna e segna da solo in mezzo all’area azzurra. Manca mezz’ora alla fine della partita, non è poco, e il Napoli sfrutta un contropiede, chiudendo la partita con Elmas. Gli azzurri esultano dopo una partita vinta meritatamente, ma soffrendo. Il Milan si fa fermare sullo 0 a 0 dal Bologna, il Napoli si avvicina, è ad 1 punto, e ci crede. Gli azzurri ci credono.