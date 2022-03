Assalto armato in pizzeria davanti ai bimbi, condannati 2 rapinatori

CASAVATORE – A soli cinque mesi dai gravi fatti di reato avvenuti all’interno del ristorante “Un posto al Sole” di Casavatore è stata emessa la prima sentenza di condanna per due dei tre sodali coinvolti in quella efferata rapina.

Le indagini, originate dalla rapina avvenuta nel ristorante “Un Posto al Sole” di Casavatore, in data 9 ottobre u.s., avevano consentito di accertare, oltreché i presunti responsabili della predetta rapina, l’esistenza di una vera e propria organizzazione stabile dedita alla commissione di rapine, mediante uso di armi da guerra. Nell’ambito delle suindicate indagini, i Carabinieri della Compagnia di Casoria e della Stazione di Casavatore procedevano all’esecuzione di un fermo emesso da questa Procura della Repubblica, nei confronti di tre soggetti, in quanto ritenuti gravemente indiziati dei delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di una rapine aggravate, di rapina consumata e di svariate tentate rapine.

La condanna, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, ha confermato la solidità dell’impianto accusatorio formulato da questa Procura della Repubblica, comminando pene severe e giuste ai tre imputati.