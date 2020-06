Riceviamo e pubblichiamo

“Niente di nuovo sotto il Covid: permane, anzi aumenta la discriminazione che privilegia chi gli asili già li ha. É la solita, insopportabile sottrazione di risorse a vantaggio dei territori ricchi e contro il Sud”: è quanto dichiara il deputato Paolo Russo responsabile nazionale del dipartimento Sud di Forza Italia

“Il Governo continua a penalizzare le nostre regioni meridionali stanziando risorse per la costruzione di nuove strutture attraverso il parametro degli iscritti che, ovviamente, è superiore negli asili del Nord. Siccome non ci vuole tanto a capire che se al Sud non iscriviamo i nostri bambini é perché non ci sono posti in cui mandarli a questo punto la malafede è più che lampante. A farne le spese come sempre le famiglie che non hanno la possibilità economica di rivolgersi ai privati, le mamme ed i papà che lavorano entrambi e che, quando non ci sono i nonni a prendersi cura dei nipotini, sono costretti a mettere nel conto quella che ha il sapore di una ingiusta tassa di residenza”, conclude Russo.