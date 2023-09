Arriva il Roller Skating Festival. L’evento aperto ad atleti e amatori del pattinaggio

Napoli. Il 16 settembre si terrà il Roller Skating Festival, un’ importante manifestazione sportiva per tutti gli atleti e appassionati di pattinaggio presso il lungomare Caracciolo. Sarà presente all’evento anche la giovane campionessa di Somma Vesuviana Sveva Romano.

Arriva a Napoli la prima edizione di un grande evento dedicato a tutti gli amanti degli sport a rotelle del sud Italia.

II 16 settembre il lungomare Caracciolo si trasformerà in un’immensa pista di pattinaggio dove atleti e amatori si destreggeranno tra competizioni federali, show ed esibizioni. L’ evento, organizzato dalla SEBS, Fiera dello Sport , in collaborazione con i tecnici della Somma Skaring School, sara’ patrocinato dalla FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) e dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli, dalla città metropolitana di Napoli, dal Coni, Sport e Salute, dall’AsI, dal CIP, dalla Fisi, dall’Endas, dal CISM (Comitato Italiano

Scienze Motorie) e dalla Libertas.

Quattro saranno le competizioni : 1° trofeo Roller Skating Festival, Trofeo nazionale di Speed Slalom ( solo per la categoria Junior) , 1° trofeo Skateboard Roller Skating Festival e Trofeo di corsa Speed Skating.

Tante saranno e sorprese, inoltre saranno presenti anche campioni nazionali e internazionali del mondo del pattinaggio, tra i quali la pluricampionessa italiana ed europea Sveva Romano, che daranno vita ad esibizioni e dimostrazioni , il tutto nella splendida cornice del lungomare di Napoli, il tutto nei pressi della Rotonda Diaz.

L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito, pertanto non lasciatevi scappare questa grande occasione di poter guardare, approfondire e, perche’ no, provare cosa significa sfrecciare con un paio di pattini al piede!