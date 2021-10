Area Nord a vocazione centrodestra: a Melito e Afragola vincono Mottola e Pannone

Giornata decisiva per le elezioni comunali tenute ad Afragola e Melito, in cui sono stati eletti i due nuovi sindaci Pannone e Mottola, entrambi di centrodestra.

Afragola, derby di centrodestra a Pannone

Antonio Pannone è il nuovo sindaco di Afragola, dopo un lungo ballottaggio tenutosi in casa centrodestra che l’ha visto competere con Antonio Giustino. Il nuovo primo cittadino è stato eletto con il 51,35% dei voti rispetto al competitor che invece ha ricevuto il 48,65% dei voti. Con un’affluenza alle urne che stando alla giornata di ieri appariva relativamente scarsa, oggi invece la situazione si è completamente ribaltata: stando agli ultimi dati racconti fino alle ore 15, pare che l’affluenza abbia raggiunto quasi il 41% solo nella giornata di oggi.

Melito, Mottola sulle orme di Amente

Contemporaneamente anche a Melito è stato finalmente raggiunto il verdetto ufficiale che ha decretato come nuovo sindaco il giovane giornalista classe ’84 Luciano Mottola. Anche in questo caso, il nuovo primo cittadino di centrodestra ha avuto la meglio in un lungo ballottaggio contro la candidata del centrosinistra/M5S Pellecchia. L’ex vicesindaco Mottola, poi diventato sindaco facente funzioni dopo la dipartita di Amente, ha ringraziato tutta la città per “la fiducia riposta in un giovane che farà sicuramente del suo meglio per la propria città”.