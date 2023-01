Apre il primo Starbucks in Campania. Sarà preso d’assalto come Primark?

Anche la Campania avrà presto il suo primo store Starbucks: la famosa catena di caffetterie statunitense approda nella patria del caffè dopo anni di attesa e di voci sulla possibile apertura di un punto vendita del colosso americano a Napoli. In realtà, la sede del primo Starbucks campano non sarà il capoluogo partenopeo: ad ospitare la caffetteria sarà la Reggia Outlet, il centro commerciale della grande catena McArthur Glen, che si trova a Marcianise, in provincia di Caserta. Oltre a rendere nota la notizia della prossima apertura, l’azienda, tramite Percassi, ha già avviato le selezioni per il personale.

Poche settimane fa c’è stata l’inaugurazione di Primark, altra catena di fama internazionale, al centro commerciale Campania (dirimpettaio della Reggia Outlet). Un’apertura molto attesa che, sin dai primi giorni, ha fatto scalpore per le lunghe file di persone in attesa di poter entrare nello store già dalle prime ore del mattino. Ora arriva anche Starbucks, la catena di caffè statunitense fondata a Seattle nel 1971 che, con il tempo, è diventata la più grande catena del suo genere al mondo: l’azienda conta ben 28 720 punti vendita in 78 paesi, di cui 12 000 negli Stati Uniti. Non c’è ancora una data ufficiale per l’inaugurazione, tuttavia sono già aperte, come si legge sul sito di Percassi, le selezioni per il personale del nuovo store campano.

Le figure ricercate per il punto vendita di Marcianise sono quelle di Barista e di Assistant store manager. Sempre sul sito è possibile leggere i requisiti per le candidature e cosa offre l’azienda ai futuri neoassunti. Il caffè americano sfida così quello napoletano. Ma Starbucks, che per molti è soltanto “un’americanata”, è diventato, con il tempo, un fenomeno commerciale globale e un vero e proprio stile di vita. Soprattutto i più giovani amano fermarsi in una di queste iconiche caffetterie per sorseggiare una delle sue bevande nei famosi bicchieri personalizzati con il proprio nome, oppure per mangiare i suoi prodotti da forno, desserts, biscotti e sandwiches.

Fonte immagine: rete internet