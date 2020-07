“Si può fare una white list presso le prefetture con controlli antimafia preventivi rispetto alle imprese pulite, poi la rotazione per chi fa lavori di somma urgenza”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo intervento al congresso Ali in corso a Napoli, è tornato sulle modifiche del codice degli appalti contenute nel dl Semplificazioni.

“Bisogna semplificare tutto. – continua l’ex sindaco di Salerno – Mi permetto di mettere in guardia il Governo, non vorrei che passassimo da un eccesso all’altro. Mi riferisco alla possibilità di fare lavori sotto i 150mila euro a trattativa privata, va benissimo la dinamizzazione e la semplificazione”.

“Cerchiamo di non esporre a pericoli gravi i sindaci, gli amministratori in regioni come la Campania, la Puglia o la Calabria perché non vorrei che i sindaci rimanessero indifesi di fronte a un delinquente che dice o mi dai l’appalto oppure… stiamo attenti. Ci sono meccanismi, ragioniamoci insieme”, conclude De Luca.

