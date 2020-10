Riceviamo e pubblichiamo

Riconosciuto il suo impegni in Pandemia verso i più deboli. Nell’agro-aversano un’importante kermesse culturale con tante personalità .Dopo tanti riconoscimenti nel mese settembrino, l’artista poliedrico Angelo Iannelli è stato onorato, per l’ennesima volta, anche del Premio Internazionale “Giacomo Leopardi – Matilde Serao – Giulio Indellicati ”, giunta alla quattrodicesima edizione, che si è tenuta ad Aversa il 30 settembre 2020. Tale manifestazione culturale è stata organizzata dall’Associazione Culturale “Scuola Centro Kant”con il patrocinio del Comune di Aversa per una kermesse densa di emozioni. In questa serata è stato premiato alla carriera il giullare del Sorriso durante la Pandemia, Angelo Iannelli, dal Vescovo di Aversa Mons. Angelo Spinillo e dalla giornalista Maria Conte per aver donato messaggi di speranza al mondo, in particolare ai piu’ deboli, agli ultimi, agli invisibili . Pulcinella ha ribadito il suo ruolo nel lockdown con il suo libro contro il mostro invisibile del Covid-19 “Viaggio nella Pandemia – La sfida di Pulcinella”e i suoi contest alla luce degli ultimi aggiornamenti sui contagi già sarebbe pronto a scendere di nuovo in campo per donare Sorriso e Coraggio a tutti. Si sono susseguiti altri riconoscimenti. Nei prossimi mesi l’Associazione culturale “Scuola Centro Kant” si dedicherà a corsi di formazione gratuiti di giornalismo per i giovani e sarà anche possibile donare libri per i bambini disabili. Davvero importanti iniziative sociali.

L’instancabile Pulcinella del sorriso vi dà appuntamento alle prossime iniziative sociali.