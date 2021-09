NAPOLI – E’ stata impiegata in un solo giorno in 22 interventi di pronto soccorso. Gli agenti della polizia locale di Napoli hanno fermato l’ambulanza per un controllo ordinario ma hanno fatto una sorprendente scoperta. Il mezzo di soccorso è risultato sprovvisto della copertura assicurativa ed è finito sotto sequestro amministrativo.

Il controllo è stato eseguito dagli agenti dell’Unità Operativa Vomero in via Pansini, nella zona ospedaliera di Napoli raggiunta ogni giorno da centinaia di mezzi di soccorso provenienti non solo dalla città ma anche dalla provincia.

In pochi minuti gli agenti hanno accertato che quell’ambulanza nella stessa giornata per 22 volte era stata impegnata interventi di pronto soccorso. Ma, dicono gli investigatori, non aveva la copertura Rca ed ora è in garage.