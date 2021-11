Alessandro e Riccardo, domani l’ultimo abbraccio di Ottaviano ai suoi ragazzi

Dopo giorni di angoscia e tristezza in cui Ottaviano è improvvisamente sprofondata dopo l’incidente stradale che ha portato alla morte di Alessandro e Riccardo, è stato confermato il giorno delle esequie. Verranno svolte nella giornata di domani, giovedì 4 marzo, ed avverranno separatamente: amici e parenti potranno dare l’ultimo saluto ad Alessandro domani mattina presso la Chiesa di San Francesco, dove a partire dalle 11 arriverà il feretro, mentre le esequie di Riccardo verranno svolte sempre domani ma nel pomeriggio, alle 15, presso la Chiesa di San Gennarello.

Come già precedentemente affermato dal sindaco Luca Capasso, domani dunque sarà lutto cittadino ad Ottaviano che mostrerà il rispetto dovuto e la propria vicinanza alle famiglie e agli amici delle vittime scomparse prematuramente.

Sono giorni tristi nella città vesuviana e non solo, tantissime sono infatti le persone anche di altri paesi che hanno voluto esprimere il proprio cordoglio soprattutto ai genitori di Alessandro e Riccardo per quella che tutti hanno inevitabilmente vissuto come una drammatica tragedia.