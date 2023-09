Agguato ad Acerra: sicari sparano e colpiscono 34enne al braccio

ACERRA – Un uomo di 34 anni è rimasto ferito a un braccio da un proiettile. E’ accaduto nel rione Gescal ad Acerra ieri sera durante la partita del Napoli in Champions.

L’agguato è avvenuto in piazza Grazia Deledda, dove sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, poi identificato in Vincenzo Papa, sarebbe stato colpito, al braccio sinistro, da uno dei colpi esplosi da sconosciuti in sella a uno scooter. I militari proseguono le indagini per ricostruire dinamica e motivi dell’accaduto.